Мать детей умерла в прошлом году: новые подробности трагедии под Одессой, где погибли пять человек

Мать детей умерла в прошлом году: новые подробности трагедии под Одессой, где погибли пять человек

Генератор занесли в амбар, в дачном кооперативе им пользуются почти все.

Стали известны новые подробности ужасной трагедии, произошедшей под Одессой. Там в селе Отрадово Раздельнянского района в новогоднюю ночь погибла вся семья — двое взрослых и трое детей.

В частности, все сне умерли 71-летняя женщина, ее 41-летний сын и трое детей – 9-летний мальчик, а также две девочки 5 и 7 лет. Рядом с детьми так и остались лежать нераскрытые подарки.

Мать детей скончалась в начале 2021 года

Как рассказала одна из местных дачниц, семья постоянно жила в надлиманском массиве, передает obozrevatel.com.

Также читайте В Одессе 8 человек отравились угарным газом: почему в Украине такие случаи бывают все чаще

В начале 2021 года в семье произошла беда – умерла родная сестра Юрия, у которой осталось трое детей. Так что мужчина собирался взять над ними опеку.

"Занимался оформлением документов, будто даже опеку над одной из девочек оформил. Все они жили здесь. Старшего племянника он часто увозил с собой в Одессу, видимо, мальчик там ходил в школу. А младшие дети находились с бабушкой Натальей", – рассказывает женщина.

В то же время у Юрия есть и свой родной сын, который остался жить с мамой – пара развелась еще около 8 лет назад.

Занимался компьютерным бизнесом

Юрий занимался компьютерным бизнесом. Окончил вуз, где изучал информационные технологии и кибербезопасность. По словам знакомых, был очень спокойным и порядочным человеком. В Одессе у него была квартира, но семья решила остаться жить на даче – строил там дом.

Генератор занесли в амбар

Когда 31 декабря в дачном кооперативе выключили свет, мужчина занес в амбар генератор.

"В доме у Юры стоял котел, они отапливали им. Но, видимо, из-за отключения света они использовали генератор. Правда, занесли его в дом, в амбар. Свет включили на следующий день, а люди уже отравились выхлопами", – рассказывает женщина.

По словам местных жителей, в дачном кооперативе такой генератор есть почти в каждом доме, где живут зимой. И многие заносят его в дом, поскольку боятся воров – вещь дорогая.

Обычный генератор и погубил семью. Эксперт показал ТСН, в чем была роковая ошибка хозяина.

В новогоднюю ночь целая семья угорела в собственном доме | Новости Украины

Читайте также:

Избили персонал больницы и разгромили реанимацию: в Запорожье родители погибшего 2-летнего Давида рассказали свою версию событий

Братья из Винницкой области одолели 10 километров босиком, чтобы убежать от отчима

"Христос Воскресе!": нардеп Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой (фото)