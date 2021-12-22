Мать доверила дочь: в Полтаве у нетрезвой компании отобрали годовалого ребенка

На мать девочки составили админпротокол.

В Полтаве женщина оставила ребенка на нетрезвых друзей. Девочку в такой "компании" заметили жители многоэтажки в Шевченковском районе и через местного депутата обратились в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

В полицию обратился депутат горсовета Полтавы, получивший сообщение, что в опасности находится годовалый ребенок.

На место, указанное по вызову, оперативно прибыли представители ювенальной полиции. Они обнаружили 1,5-летнюю девочку в квартире со взрослыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили правоохранители, эти люди были знакомыми 32-летней матери, которая доверила им свою дочь на время отсутствия.

"Учитывая неблагоприятные для ребенка условия и реальные риски для его жизни и здоровья, полицейские доставили девочку в детскую клиническую больницу. К счастью, с маленькой все в порядке. Относительно матери составлен административный материал за неисполнение родительских обязанностей", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Одессе в Суворовском районе соцслужбы изъяли из семьи двоих детей — 7 месяцев и 5 лет — из-за неприемлемых для их проживания условий.