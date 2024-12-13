Мать экс-нардепа от Партии регионов осудили за госизмену: что известно

В Киеве осудили мать бывшего народного депутата VI и VII созывов. Она писала письма постоянному представителю России при Организации Объединенных Наций о поддержке гражданами Украины так называемой специальной военной операции.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры 13 декабря.

"За поддержание публичного обвинения Киевской городской прокуратурой киевлянка приговором суда признана виновной в государственной измене, а именно в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 1 ст. 111 УК Украины), — говорится в сообщении горпрокуратуры в пятницу.

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Прокуроры в суде доказали, что обвиняемая, являющаяся гражданкой Украины и главой украинской правозащитной общественной организации, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оказывала помощь стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

Получив задание от российских кураторов, в феврале 2022 года женщина как глава украинской правозащитной организации подготовила письмо на имя постоянного представителя РФ при ООН Небензе, в котором с применением манипулятивных технологий рассказала о якобы происходящих событиях в Киеве и Украине, оправдывая в таков способ военную агрессию россиян.

В частности, обвиняемая писала о том, что "народ Украины поддерживает так называемую "спецоперацию России в Украине", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также как будто политики официально призывают "убивать россиян". Российские кураторы в переписке советовали женщине "до полной зачистки сидеть дома".

В дальнейшем, 28 февраля 2024 года во время одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель РФ при ООН Небензя сослался в своей официальной речи на это письмо как доказательство противоправных действий Украины.

"В соответствии с выводом экспертов по результатам проведения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы текст, написанный обвиняемой для выступления Небензи на одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН направлен на разжигание национальной, межэтнической, социальной розни и ненависти, подрыв морального духа населения и армии раздора и общественно-политической дестабилизации в государстве", — говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей.

В сообщении не указано имя фигурантки, однако не сложно догадаться, что речь идет о Елене Бережной — матери народного депутатка Украины VI и VII созывов ныне покойной Ирины Бережной.

Напомним, в Черниговской области задержали женщину, которая передавала врагу данные о военных объектах.

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