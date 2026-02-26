ТСН в социальных сетях

Украина
439
Мать и дочь нашли мертвыми в собственном доме: детали жуткой трагедии в Киевской области

Следователи работают на месте и устанавливают все обстоятельства бедствия.

Дарья Щербак
Киевская область

Киевская область / © www.youtube.com/Поліція Київщини

В городе Яготин Киевской области произошло жуткое событие, унесшее жизни двух человек.

Об этом пишет полиция в Киевской области.

В частном жилом доме обнаружили тела матери и ее несовершеннолетней дочери.

По прибытии правоохранители осмотрели помещение и установили личности погибших. Ими оказались 60-летняя владелица дома и его 16-летняя дочь.

Прибывшим по вызову медикам оставалось лишь констатировать смерть обоих пострадавших.

Пожар на Киевщине / © www.youtube.com/Поліція Київщини

Пожар на Киевщине / © www.youtube.com/Поліція Київщини

Что стало причиной

По предварительной информации специалистов, работавших на месте инцидента, криминальный след в гибели семьи не обнаружен. Вероятной причиной смерти женщины и подростка стало отравление угарным газом.

Предварительный осмотр показал, что утечка смертоносного вещества могла произойти вследствие технической неисправности газового оборудования, установленного в частном доме. Как известно, угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, что делает его крайне опасным и незаметным для человека во время сна или отдыха.

Напомним, 21 февраля утром в Голосеевском районе Киева произошел пожар в частном жилом доме по улице Казацкой.

По данным спасателей, возгорание возникло около 09:52 — в одноэтажном здании загорелась кровля. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела двух человек. Огонь удалось полностью потушить в 11.35 на площади около 150 квадратных метров. Причины и обстоятельства трагедии выясняются правоохранителями.

