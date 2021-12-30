Мать и сын возвращались домой на Рождество, но не доехали: в Словакии погибли украинские заробитчани

Мать и сын возвращались домой на Рождество, но не доехали: в Словакии погибли украинские заробитчани

До дома семьи оставалось всего 50 километров.

В Словакии в ДТП погибли 42-летняя женщина и ее 20-летний сын. Они возвращались из Чехии в Украину, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество.

Об этом пишет Обozrevatel.

Возвращались домой на Рождество

42-летняя мать, ее 20-летний сын и 25-летний зять 25 декабря возвращались из Чехии, чтобы отпраздновать Рождество в селе Страбичеве Мукачевского района Закарпатской области. Однако в Словакии автомобиль семьи попал в ДТП. На месте аварии погибла женщина и ее сын, 25-летнего мужчину спасают медики.

До дома семьи оставалось всего 50 километров

До дома усопших оставалось всего 50 километров. Известно, что за рулем автомобиля находилась 42-летняя женщина. Она на опасном повороте не справилась с управлением и врезалась в бетонную плиту.

Покойная в Чехии работала последние 10 лет

Знакомые 42-летней женщины рассказали, что она уже 10 лет работала в Чехии, где ухаживала за пожилыми людьми. После окончания школы к матери переехал ее сын. Он учился в Чехии.

"Она никогда в своей жизни никому не причинила вреда. Она жила для своей семьи, для своих детей, которых очень любила. Она была очень хорошей матерью. А самой большой ее любовью была внучка Сашенька", – рассказывает подруга Ольги из Чехии Богомила.

В Словакии расследуют смертельное ДТП. Будут хоронить женщину и ее сына 31 декабря в их родном селе на Закарпатье.

Напомним:

В Словакии в ДТП разбились насмерть 42-летняя украинка и ее 20-летний пассажир. Авария произошла в Собранецком районе 25 декабря.

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