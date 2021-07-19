Мать кричала, но ребенок не отзывался: в Житомирской области в карьере утонул 6-летний мальчик

Мать кричала, но ребенок не отзывался: в Житомирской области в карьере утонул 6-летний мальчик

Ребенок утонул во время отдыха.

Трагедия произошла вечером 17 июля возле села Тарасовка в Житомирской области. Во время отдыха семьи на берегу водоема пропал ребенок. 6-летнего мальчика пытались разыскать, но безрезультатно. Уже утром следующего дня тело ребенка достали из воды спасатели.

"Около 17:30 в полицию поступило сообщение об исчезновении малолетнего ребенка. На место происшествия, на берег карьера вблизи с. Тарасовка, выехала следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы полиции", — рассказали в полиции Житомирской области.

Предварительно правоохранители выяснили, что у водоема в тот день отдыхали две подруги со своими детьми. Дети плескалась в воде, а когда внезапно поднялся ветер и испортилась погода, женщины решили завершить прогулку. Пока дети выходили на берег, их матери собирали вещи. Через несколько минут оказалось, что нет 6-летнего мальчика. Испуганная мать начала звать его, но ребенок не отзывался. Самостоятельные поиски тоже ничего не дали.

"На берегу в тот вечер было много отдыхающих. Однако никто из взрослых или детей не видел, выходил ли мальчик из воды. Его старшего брата и другим детям из компании казалось, что он все-таки был на берегу. Впрочем никто точно утверждать этого не мог. Поэтому фактически к ночи мы прочесывали берег водоема. Никто не остался равнодушным к событию и среди отдыхающих. Люди ныряли, насколько могли, обследовали заросли в воде в надежде обнаружить ребенка", — рассказала старший инспектор подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Татьяна Цимбалюк.

Однако в тот вечер ребенка не нашли. Утром следующего дня спасатели обследовали водоем и обнаружили тело 6-летнего мальчика. Причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

В рамках уголовного производства полицейские проверяют все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии.

Вместе с тем правоохранители призывают родителей не быть легкомысленными и контролировать досуг детей и напоминать им правила безопасного поведения дома, на улице и особенно во время отдыха на водоемах.

Напомним, в реке Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске утонула 12-летняя девочка.

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