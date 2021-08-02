Мать могла потерять всех малышей: в Ужгороде медики провели роженицы уникальную операцию и спасли тройню

Мать могла потерять всех малышей: в Ужгороде медики провели роженицы уникальную операцию и спасли тройню

В Украине такую сложную операцию женщине беременной тройней еще не делали.

В Ужгороде медики провели роженицы сложную операцию и спасли троих детей.

Об этом рассказал врач Руслан Федько, пишет 0312.ua.

По словам медика, на 22 неделе беременности оплодневий пузырь первой девочки из-за неспособности шейки матки выпал во влагалище и это могло привести к смерти всех трех младенцев.

Ужгородские врачи провели сложную операцию — "серкляж отчаяния", заправив оплодневий пузырь в матку, и наложили мерсиленовий шов на шейку матки, то есть зашили шейку матки.

"К нам в Украине такой "серкляж отчаяния", а так его называют американцы и он в них включен в Национальное протоколы, тройни еще не делал никто и женщина, с Божьей помощью, доносила еще почти семь недель", — подчеркнул Руслан Федько.

Напомним, врачи удалили из носа мужчины опухоль размером с его голову.

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