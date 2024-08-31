Мать на 10 лет закрыла свою маленькую дочь в комнате: шокирующая история со Львовщины

Во Львовской области мать забрала свою 8-летнюю дочь из школы, отвезла в село и почти на 10 лет закрыла в комнате, запрещая выходить на улицу и учиться.

Об этом идет речь в постановлении Верховного суда Украины от 23 августа 2024 года.

Девушка рассказала, как почти 10 лет провела в тесной комнате с матерью

Девушка 2005 года рождения во время судебного заседания рассказала свою шокирующую историю. Она сообщила, что училась в начальной школе во Львове. Когда ей было 8-9 лет мать забрала ее из учебного заведения и увезла в село в свой родительский дом.

19-летняя девушка сообщила суду, что она жила в ужасных условиях: "ее принудительно удерживали в доме, на прогулку выпускали редко - только ночью, во дворе и под постоянным наблюдением матери. От родственников, соседей и знакомых мама вместе с бабушкой ее умышленно скрывали. В ответ на вопросы о ней и ее местонахождении врали о ее отсутствии по разным причинам. Для входа и выхода из комнаты мать, как правило, использовала окно, а не дверь. Все эти годы она проживала вместе с мамой в одной комнате под ключ". Девушка рассказала, что естественные потребности она тоже справляла в комнате, а мать все выливала через окно, мылись они тоже в комнате. До 15 лет мать пыталась ее самостоятельно обучать, однако впоследствии прекратила это делать.

Девушка также настаивала, что мать совершила в отношении нее психологическое и сексуальное насилие. В августе 2023 года она сбежала из дома и обратилась в полицию. Постановлением Сокальского районного суда Львовской области от 07.09.2023 года мать девушки признана виновной в совершении насилия в семье и наложено административное взыскание.

Девушка добавила, что сейчас живет в семье своего двоюродного дяди, который помог ей получить паспорт и лечение. Она отметила, что не имеет никаких документов об образовании. Своего отца жительница Львовщины тоже не знает. Девушка настаивала, что мать ее преследует и присылает сообщения с угрозами.

Свидетельство девушки

Что рассказала мать девушки на суде

В постановлении Червоноградского городского суда есть также показания матери девушки. Женщина утверждала, что они действительно жили в ее родительском доме, но недолго. Также она обвинила дочь в якобы краже 6 тысяч долларов, а своего брата, который помогает дочери, нецензурно обозвала.

В материалах суда указано, что женщину из-за ее поведения даже выдворили из зала слушания.

Свидетельство матери девушки

Суд запретил матери приближаться к дочери

Червоноградский городской суд запретил матери на 6 месяцев приближаться к своей дочери, однако женщина оспаривала эти постановления в апелляционном и даже Верховном суде. Однако суды не удовлетворили эти просьбы.

"Учитывая изложенное, суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для применения ограничительного предписания матери относительно ее дочери в связи с доказанностью факта совершения психологического насилия, заключавшегося в неоднократном обесценивании мнения своего ребенка, отношения под сомнение ее способность самостоятельно принимать решения, адекватно оценивать ситуацию, попытки вернуть дочь домой, в частности, установлен факт того, что мать не выпускала дочь во двор гулять, общаться со сверстниками, посещать школу", — говорится в объяснении Верховного суда.

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