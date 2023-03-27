Мать насильников работает в сельсовете, судья уже на больничном: подробности скандала на Закарпатье

В Закарпатской области группа подростков совершила сексуальное насилие над 14-летней девочкой. После скандального приговора судья пошла на больничный. Также известно, что мать двоих подозреваемых работает бухгалтером в сельском совете.

Об этом сообщает "Суспильне".

Судья-спикер Воловецкого районного суда Северин Павлюк сообщил, что судья, вынесшая приговор трем подросткам за совершение сексуального насилия над 14-летней девочкой, сейчас находится на больничном.

Мать двух подростков, совершивших сексуальное насилие, работает бухгалтером в сельсовете Верхних Ворот. Она с 27 марта находится в отпуске.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что прокуратура обжалует решение Воловецкого районного суда. Он также добавил, что подозреваемые не посещали школу после того, как они изнасиловали 14-летнюю девочку. Потерпевшей предложат другие учебные заведения, где она сможет продолжить обучение, чтобы не находиться в одном помещении со своими обидчиками.

Судья-спикер Воловецкого районного суда и отец потерпевшей рассказали: у девочки был адвокат по безвозмездной вторичной правовой помощи.

Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: что известно

Накануне Воловецкий районный суд наказал до условного срока трех подростков, совершивших сексуальное насилие над 14-летней девушкой. Все они сняли на видео и распространили среди местных жителей. Этот случай вызвал резонанс в обществе, поскольку подобный приговор суда возмутил общественность.

Такой приговор оправдан тем, что подозреваемые получили хорошие характеристики от громады и школы, где учатся.

Глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко убежден, что областная прокуратура немедленно должна создать комиссию и расследовать действия своего местного подразделения. Работники же образования, службы по делам несовершеннолетних, фигурирующие по делу, должны быть уволены с работы и ответить за свои действия.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль дело об изнасиловании 14-летней школьницы.

Прокуратура намерена обжаловать судебный приговор по сексуальному насилию над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье.

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