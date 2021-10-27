Мать нашла тело дочери возле кладбища: в Хмельницкой области убили и изнасиловали молодую женщину

Правоохранители разыскивают убийцу женщины.
В Хмельницкой области нашли убитой и изнасилованной 37-летнюю женщину. Тело дочери обнаружила ее мать.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.
Сегодня, 27 октября, около 5 часов утра в Каменце-Подольском около 5 часов утра на тропе близ старого городского кладбища мать обнаружила тело 37-летней дочери. Она позвонила в полицию.
На место происшествия выехала криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа из областного центра во главе с руководством ГУНП в Хмельницкой области Андреем Чайковским.
Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство по п.10 ч. 2 ст. 115 УК (Умышленное убийство с целью удовлетворить половое пристрастие с трупом — в случаях, когда личность была умышленно убита через определенное время после ее изнасилования или сексуального насилия с целью сокрытия преступления).
Сотрудники полиции разыскивают лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения.
Напомним, что в Днепре на Монастырском острове мужчина изнасиловал школьницу. Подозреваемого в совершении преступления задержали правоохранители.