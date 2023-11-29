Мать настаивала, что сын болен: на Тернопольщине мужчина отказался от мобилизации из-за головной боли

В Тернопольской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, поскольку его мать настаивала, что он болеет.

Об этом говорится в приговоре Борщевского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, житель с.Цыганы Чертковского района Тернопольской области в мае 2023 года был признан годным к службе в армии. Ему вручили повестку на 26 мая 2023, однако он категорически отказался ее получать.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что, хотя ВВК признала его пригодным к службе в ВСУ, его часто мучили головные боли, из-за чего он отказался брать повестку и обратился за помощью к врачу-невропатологу. Медик дал ему направление на прохождение МРТ, диагностика показала, что подозреваемый здоров. После этого призывник больше не обращался в ТЦК и СП для прохождении службы в ВСУ.

Мать уклониста на суде настаивала на том, что ее сын болен. Мол, хоть ВВК сочла его пригодным, а диагностика не показала проблемы — его и дальше мучают головные боли.

Врач-невропатолог на суде объяснил, что он был членом ВВК, признавшей подсудимого годным к службе в армии. Однако ему позвонила мать подозреваемого и в грубой форме требовала от медика дать направление на МРТ. Он это сделал, результаты показали, что призывник здоров.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Винницкой области ограничен годный предприниматель трижды отказался от повестки.

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