Мать не могла попасть в дом: на Полтавщине заживо сгорел ребенок

Спасатели обнаружили тело мальчика.
В Полтавской области во время пожара погиб 2-летний ребенок. Произошло это в одном из сел Лубенского района.
Об этом "Суспільне" сообщила пресс-секретарь ГСЧС области Светлана Рыбалко.
В селе Остаповка Лубенского района во дворе у дома убирала женщина. С ней находился ее ребенок – 2-летний мальчик. Он вошел в дом, где впоследствии начался пожар.
Выходивший из дома дым увидела мать. Женщина пыталась зайти в дом, но это сделать не удалось из-за сильного задымления. Попасть в дом она пыталась через окно, но впоследствии вызвала спасателей.
Приехавшие на вызов чрезвычайные потушили огонь за 2 часа, а на кровати в комнате обнаружили тело ребенка. Причину смерти должны выяснить во время судмедэкспертизы. Причина трагедии также устанавливается.
Напомним, в селе Шабо Одесской области во время пожара в частном доме погиб ребенок.
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