Мать не могла попасть в дом: на Полтавщине заживо сгорел ребенок

В Полтавской области во время пожара погиб 2-летний ребенок. Произошло это в одном из сел Лубенского района.

Об этом "Суспільне" сообщила пресс-секретарь ГСЧС области Светлана Рыбалко.

В селе Остаповка Лубенского района во дворе у дома убирала женщина. С ней находился ее ребенок – 2-летний мальчик. Он вошел в дом, где впоследствии начался пожар.

Выходивший из дома дым увидела мать. Женщина пыталась зайти в дом, но это сделать не удалось из-за сильного задымления. Попасть в дом она пыталась через окно, но впоследствии вызвала спасателей.

Приехавшие на вызов чрезвычайные потушили огонь за 2 часа, а на кровати в комнате обнаружили тело ребенка. Причину смерти должны выяснить во время судмедэкспертизы. Причина трагедии также устанавливается.

Напомним, в селе Шабо Одесской области во время пожара в частном доме погиб ребенок.

Пожар в театре в Одессе: эвакуация людей, куча пожарных

Читайте также: