Мать не может похоронить погибшего на войне сына: тело не отдают из морга

Молодая вдова погибшего бойца хочет похоронить его во Львове, а не в родном селе на Хмельнитчине.

Жительница Хмельницкой области Наталья Зелинская уже третий месяц не может похоронить своего сына Сергея, который 11 июня погиб в боях под Бахмутом Донецкой области. У нее есть разрешение прокурора и экспертиза ДНК, но в Хмельницком областном бюро судебно-медицинской экспертизы женщине не выдают свидетельство о смерти, без которого погибшего бойца она не может похоронить в его родном селе.

Как пояснила в комментарии "Суспільне" начальница областного бюро СМЕ Наталья Козицкая, за документом обратилась также вдова Сергея Зелинского, которая тоже хочет его похоронить, но почему-то во Львове.

"За врачебным свидетельством о смерти обратилось два человека: мать погибшего и жена. И из-за того, что они обе настаивали на выдаче врачебного свидетельства о смерти и обе обязуются похоронить тело, возникает вопрос", — пояснила она.

Мать погибшего бойца рассказала, что с будущей женой их сын познакомился только в марте этого года, когда приехал на реабилитацию во Львовскую область из-за ранений. Молодая девушка была родом из Краматорска и приехала тогда во Львов из Германии, где находится со своей матерью как беженка. Зачем теперь юной вдове организовывать похороны во Львове, родственники погибшего не понимают.

"Если люди не могут помириться, не могут решить, пусть это решит суд", — прокомментировала ситуацию начальница областного бюро судебно-медицинской экспертизы Наталья Козицкая.

Однако адвокат Руслан Малый сомневается, что по этому делу суд сможет поставить точку, поскольку закон не определяет очередность близких родственников для захоронения. Также он не видит здесь меркантильных соображений, ведь выплату за погибшего в размере 15 миллионов гривен получают вдова, несовершеннолетние дети и родители, независимо от того, кто хоронит бойца.

Получить комментарий от адвоката вдовы погибшего воина журналистам не удалось.

Напомним, ранее в Тернополе похоронили защитника Украины 55-летнего Олега Клима, погибшего во время обстрела в Донецкой области через месяц после того, как был мобилизован. Родственники погибшего обвиняют ТЦК в халатности.

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