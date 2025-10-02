Мать не поверила дочери, которую 3 года насиловал отчим: подробности громкого дела на Киевщине

Ребенок

Правоохранители Киевской области задержали 45-летнего мужчину, который в течение трех лет совершал сексуальное насилие и насиловал свою малолетнюю падчерицу 2010 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

45-летнему мужчине доложено о подозрении в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетнего ребенка.

Как установило следствие, отчим, 1980 года рождения, в течение длительного времени — с марта 2022 по август 2025 — совершал насильственные действия сексуального характера и неоднократно насиловал свою падчерицу, которая родилась в 2010 году.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершенное преступление подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мать не поверила дочери

Как стало известно, девочка обращалась за помощью к собственной матери, но женщина не поверила рассказам дочери.

Вместо того чтобы обратиться в полицию, мать повела ребенка на полиграф. «Псевдополиграфолог», «проверявший» малолетний, сообщил, что ребенок якобы лжет.

Правду удалось услышать только спустя три года после начала преступлений. О насилии над девочкой наконец сообщила ее тетя, после чего правоохранители смогли задержать злоумышленника.

