Мать не реагировала: на Днепропетровщине отец насиловал трех собственных детей

В Днепропетровской области будут судить мужчину, который развращал и насиловал собственных малолетних детей.

Об этом идет речь на сайте областной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый неоднократно насиловал двух дочерей и сына, когда жены не было дома. К моменту совершения противоправных действий детям было 8, 9 и 11 лет. Потерпевшие жаловались матери, однако она не реагировала.

"За ненадлежащие условия содержания, невыполнения родительских обязанностей по защите жизни и здоровья детей женщину и мужчину лишили родительских прав, а сына и дочерей изъяли из неблагополучной семьи", — говорится в сообщении ведомства.

На воспитание детей приняла приемная семья, которая в дальнейшем узнала о совершенных против них преступных действиях и сообщила в полицию.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

А на Хмельнитчине 41-летний мужчина напоил алкоголем 13-летнюю девушку, а затем изнасиловал ее, воспользовавшись тем, что девушка не могла сопротивляться.

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