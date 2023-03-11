Мать не реагировала: в Житомирской области отец целый год насиловал родную дочь

Девочка жаловалась матери, но реакции не было.

В Житомирской области мужчина признан виновным в изнасиловании и развращении своей 12-летней дочери. Ему назначено наказание – 13 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

"Родной отец, житель одной из территориальных громад Житомирского района, в течение года совершал действия сексуального характера по отношению к 12-летней дочери. Потерпевшая неоднократно жаловалась матери, однако надежной защиты от нее не дождалась. Сексуальное насилие подавляло эмоциональное состояние ребенка, на что обратила внимание педагог. После откровенного разговора с ученицей работники учебного заведения вызвали правоохранителей", — сообщили детали в ведомстве.

В настоящее время в суде продолжается рассмотрение дела о лишении обоих горе-родителей родительских прав. Девочку и ее родную сестру на воспитание взяла приемная семья, где они находятся до сих пор.

Напомним, в Черкасской области задержан 19-летний злоумышленник, изнасиловавший ребенка. Он скрывался от полиции в лесополосе. С поисками помогали военнослужащие, поднявшие в воздух квадрокоптер.

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