Мать не смогла найти и обратилась в полицию: в Ровенской области посреди города исчез 4-летний мальчик

Полиция разыскала ребенка.
В г. Сарны Ровенской области 2 августа в 22:00 загадочно исчез 4-летний мальчик. Мать ребенка обратилась за помощью в полицию.
Об этом сообщили в патрульной полиции Ровенской области.
Мать сообщила, что ее сын исчез на улице Независимости в г. Сарны. Самостоятельно женщина не смогла разыскать ребенка и обратилась в полицию.
Правоохранители обнаружили мальчика на одной из улиц города. Они вернули ребенка матери.
"Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу по поводу недопущения таких случаев в будущем", — говорится в сообщении.
Напомним, в Тернопольской области загадочно исчез 22-летний парень.