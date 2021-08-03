Мать не смогла найти и обратилась в полицию: в Ровенской области посреди города исчез 4-летний мальчик

Мать не смогла найти и обратилась в полицию: в Ровенской области посреди города исчез 4-летний мальчик

Полиция разыскала ребенка.

В г. Сарны Ровенской области 2 августа в 22:00 загадочно исчез 4-летний мальчик. Мать ребенка обратилась за помощью в полицию.

Об этом сообщили в патрульной полиции Ровенской области.

Мать сообщила, что ее сын исчез на улице Независимости в г. Сарны. Самостоятельно женщина не смогла разыскать ребенка и обратилась в полицию.

Правоохранители обнаружили мальчика на одной из улиц города. Они вернули ребенка матери.

"Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу по поводу недопущения таких случаев в будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, в Тернопольской области загадочно исчез 22-летний парень.

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