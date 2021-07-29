"Мать не верит, что сын это сделал": под Харьковом 13-летний подросток признался родным в убийстве 6-летней девочки

Пропавшую 6-летнюю девочку искали более полсотни людей, а уже ночью поиски прекратили.
В Старом Салтове Харьковской области вчера, 28 июля, после обеда пропала 6-летняя девочка. Уже поздно вечером ребенка нашли мертвым, а в его убийстве подозревают 13-летнего соседского мальчика.
Родные подростка не верят, что он мог такое сделать, сообщает "Общественное".
Об этом журналистам рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов. Он говорит, что ночью он видел мальчика и общался с его матерью.
"Она не верит, что сын это сделал, но он сам сказал это, что это он сделал. Ну, я не следователь... То, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головоньку. Всю ночь и сейчас следователи работают там еще", — сказал Коновалов.
В поиске девочки приняли участие более полсотни человек среди которых местные жители, полицейские, волонтеры из Харькова и др. Ребенка нашли в заброшенном здании в Старом Салтове.
"Как они туда зашли? Там сад есть, деревца, яблоки. Видно, хотели поесть яблок ... Они в одном доме жили, на разных этажах, дружили. Очень тяжело", — сказал Коновалов.
По словам поселкового головы, подросток на учете у полиции или соцслужбы не состоял. Сейчас с ним работают полицейские и психологи.
Напомним, что об исчезновении ребенка вчера, 28 июля, в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.
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