Мать оставила детей одних в квартире: в Николаеве произошла смертельная трагедия

Следственные действия / © Полиция Николаевской области

Реклама

В Николаеве правоохранители расследуют гибель двух малолетних детей — мальчика 4 лет и девочки 3 лет. Их нашли мертвыми в квартире, которая была заполнена горячим паром. По предварительной версии, мать оставила малышей одних почти на полсуток.

Об этом сообщило издание полиция Николаевской области.

Сигнал о происшествии поступил 27 октября от местной жительницы. На вызов прибыли руководство областной полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты и медики.

Реклама

При осмотре квартиры правоохранители обнаружили тела детей без признаков жизни. На потолке заметили конденсат — в помещении стоял густой пар. Признаков насильственной смерти эксперт предварительно не установил.

По данным следствия, накануне вечером женщина оставила детей одних дома, а вернулась только на следующий день — в состоянии алкогольного опьянения. Именно тогда она и обнаружила, что дети мертвы. В ванной комнате был открыт кран с горячей водой.

Тела малышей направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Предварительно рассматривают версию отравления угарным газом.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми и оставление их в опасности, повлекшее смерть, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Реклама

Напомним, во Львове 87-летний водитель автомобиля Hyundai Kona наехал на трехлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.