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Мать оставила одного и ушла по делам: в Чернигове с трехлетним мальчиком произошла беда
Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Чернигове — мать оставила его одного.
В Чернигове трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Перед инцидентом мать оставила ребенка одного и ушла по своим делам.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Инцидент произошел 17 июля около 15:00 в многоэтажном доме города Чернигов.
Приехав по вызову, правоохранители установили, что мать оставила сына одного и пошла по своим делам. Мальчик самостоятельно подставил стул, залез на подоконник и через открытое окно выпал со второго этажа на клумбу.
Ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями в детскую больницу.
Полиция расследует инцидент, открыв уголовное производство по ст. 135, ч. 1 Уголовного кодекса Украины (речь идет об оставлении в опасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее в Киеве из окна 15 этажа выпал малолетний мальчик. Ребёнок погиб от полученных травм после падения с высоты.