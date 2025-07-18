Мать оставила одного и ушла по делам: в Чернигове с трехлетним мальчиком произошла беда

В Чернигове трехлетний парень выпал из окна / © Pixabay

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В Чернигове трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Перед инцидентом мать оставила ребенка одного и ушла по своим делам.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Инцидент произошел 17 июля около 15:00 в многоэтажном доме города Чернигов.

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Приехав по вызову, правоохранители установили, что мать оставила сына одного и пошла по своим делам. Мальчик самостоятельно подставил стул, залез на подоконник и через открытое окно выпал со второго этажа на клумбу.

Ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями в детскую больницу.

Полиция расследует инцидент, открыв уголовное производство по ст. 135, ч. 1 Уголовного кодекса Украины (речь идет об оставлении в опасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в Киеве из окна 15 этажа выпал малолетний мальчик. Ребёнок погиб от полученных травм после падения с высоты.

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