Мать отдала сыну, а сестра – родному брату: в Херсоне провели две семейные трансплантации почек

В настоящее время пациенты находятся в трансплантационном центре.
В Херсонской областной больнице провели две семейные трансплантации почек. Операции провели совместно трансплантационные бригады Киевской областной клинической больницы и Херсонской областной клинической больницы.
Об этом говорится на странице КНП "Херсонская областная клиническая больница" областного совета Facebook.
Отмечается, что операции провели 15 января. В первом случае мать отдала почку 27-летнему сыну, проживающему в Херсоне. Он последние 9 лет находился на гемодиализе.
А во втором случае родная сестра отдала почку брату из Херсонской области. В настоящее время пациенты находятся в трансплантационном центре. Послеоперационный период проходит по плану.
Напомним, во Львове пересадили почку 15-летнему Ярославу. Донором мальчика стала его бабушка.
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