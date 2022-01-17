Мать отдала сыну, а сестра – родному брату: в Херсоне провели две семейные трансплантации почек

Мать отдала сыну, а сестра – родному брату: в Херсоне провели две семейные трансплантации почек

В настоящее время пациенты находятся в трансплантационном центре.

В Херсонской областной больнице провели две семейные трансплантации почек. Операции провели совместно трансплантационные бригады Киевской областной клинической больницы и Херсонской областной клинической больницы.

Об этом говорится на странице КНП "Херсонская областная клиническая больница" областного совета Facebook.

Также читайте Первая в Украине пересадка сердца ребенку и трансплантация легких: как чувствуют себя пациенты

Отмечается, что операции провели 15 января. В первом случае мать отдала почку 27-летнему сыну, проживающему в Херсоне. Он последние 9 лет находился на гемодиализе.

А во втором случае родная сестра отдала почку брату из Херсонской области. В настоящее время пациенты находятся в трансплантационном центре. Послеоперационный период проходит по плану.

Новости Украины: первая трансплантация на Прикарпатье - пациенту пересадили почку

Напомним, во Львове пересадили почку 15-летнему Ярославу. Донором мальчика стала его бабушка.

Читайте также: