Мама отдыхала с мужчиной, а мальчик не умел плавать: появились новые подробности гибели ребенка в аквапарке Днепра

Мама отдыхала с мужчиной, а мальчик не умел плавать: появились новые подробности гибели ребенка в аквапарке Днепра

По факту происшествия в полиции области открыли уголовное производство.

Погибший в днепровском аквапарка мальчик не умел плавать и несколько раз пытался прыгнуть в бассейн, но его не пускали. Когда ребенок остался один — нырнул в водоем вниз головой.

Об этом очевидцы написали в социальных сетях.

Как стало известно мальчик прыгнул в бассейн, когда его мама якобы отдыхала на баре. По словам очевидцев, женщина была пьяна и выпивала вместе с каким-то мужчиной. Этот же гражданин, впоследствии, кричал на работников скорой помощи и указывал им, что и как делать.

"Накричал на женщину, которая просто достала телефон, чтобы посмотреть время. И при этом он даже не выпускал из рук стакан с пивом. Мы провели в аквапарке около 40 минут. Все это время мальчика пытались реанимировать. В итоге его так и не удалось спасти", — написали очевидцы в социальных сетях.

В комментариях к публикации пользователи пишут, что женщина выглядела "неблагополучно". Ребенка же из бассейна достал инструктор. Первую помощь мальчику пытались оказать и посетители аквапарка.

"УНН" в полиции области сообщили, что в заведение ребенок пришел с мамой и крестной.

"Мальчик находился с матерью и крестной. Заметил его в воде спасатель, он достал ребенка, оказывал ему вместе с медиком медицинскую помощь, однако ребенок погиб", — сообщили в Нацполиции области.

По факту происшествия копы открыли уголовное производство по ст. 115 ("Несчастный случай") УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Новости Украины: в аквапарке Днепра погиб ребенок

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