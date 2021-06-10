Мать отказала в интиме: стали известны новые подробности убийства 8-летнего ребенка в Покрове

За совершенное преступление мужчине грозит пожизненное заключение.

Правоохранители продолжают проливать свет на обстоятельства гибели 8-летнего Ибрагима Оглы, тело которого 8 июня нашли в канализационном коллекторе.

Как сообщили в Департаменте уголовного розыске 10 июня, было установлено, что мать отказала в интимной близости подозреваемому, мужчина разозлился, отвел ее сына в заброшенный дом и задушил.



"Оперативниками установлена последовательность событий и мотивы, которые сами по себе поражают своей жестокостью. 32-летний поклонник горе-матери во время очередного застолья очень обиделся на ее отказ в интимной близости", — рассказали в пресс-службе Департамента уголовного розыска.



Позже мужчина заманил ребенка в заброшенный дом и задушил его, как подчеркивают в полиции, голыми руками.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

"Вероятно, с целью мести, заманил ребенка в заброшенный дом и задушил голыми руками. После содеянного — цинично сбросил труп в канализацию", — добавили в Департаменте уголовного розыска.

Напомним, предполагаемого убийцу 8-летнего Ибрагима Оглы правоохранители задержали 9 июня — спустя сутки после того, как в коллекторе нашли тело ребенка.

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