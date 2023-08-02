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Мать отвлеклась на минутку: в Киевской области 1,5-летний мальчик умер от растворителя для краски

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Мать отвлеклась на минутку: в Киевской области 1,5-летний мальчик умер от растворителя для краски

В Киевской области 1,5-летний мальчик выпил растворитель для краски и скончался / Фото: facebook/Андрей Небытов

Ребенок госпитализировали в Белую Церковь в тяжелом состоянии.

В Белоцерковском районе Киевской области 1,5-летний мальчик выпил растворитель для краски и через несколько часов скончался.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, 1,5-летний мальчик находился во дворе вместе с матерью. Когда женщина отвлеклась, ребенок нашел бутылку с растворителем и сделал несколько глотков. Ребенок госпитализировали в Белую Церковь в тяжелом состоянии. Медики сделали все возможное для спасения ребенка, но умер мальчик в отделении реанимации.

"Уважаемые родители. Еще раз призываем вас следить за детьми. Не оставляйте их без присмотра взрослых. Берегите самое ценное", — призвал Небитов.

Напомним, под Киевом 51-летний тренер по баскетболу развращал 11-летнюю девочку. Правоохранители задержали мужчину и сообщили о подозрении.

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Дата публикации
Просмотры
571
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