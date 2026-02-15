Мать похоронила сына, который на самом деле был в плену: накажут ли виновников ошибки

Могила неизвестного солдата, которого считали Назаром Далецким

Реклама

Украинский военный Назар Далецкий, который в начале февраля вернулся из российского плена, узнал о том, что дома его давно считают погибшим, когда пересек белорусскую границу по дороге домой. По словам бойца, в этой ситуации он больше всего переживал за свою маму, которой пришлось пережить страшную душевную боль, хороня сына, который на самом деле был живым.

Об этом он рассказал в разговоре с народным депутатом Александром Качурой, который подал соответствующие обращения к генеральному прокурору и министру обороны, чтобы наказать виновников этой ужасной ошибки.

«Это был для меня такой удар. Но больше всего я переживал за маму, что она пережила тогда стресс и это она была тогда больна», — сказал он.

Реклама

Назар Далецкий вернулся из плена больным, у него плохо служат ноги, однако он и теперь больше беспокоится о 73-летней матери, которая перенесла операцию, пока его не было.

«Я говорил маме, когда уже вернулся: почему вы поверили, что я умер? Я же никогда не прощался. Я не прощался, когда шел теперь на войну. Не прощался», — сказал военный, который был участником АТО до полномасштабного вторжения России.

Нардеп во время разговора с Назаром Далецким заверил его, что он вместе со своей юридической командой будет добиваться наказания для виновников этой ошибки, которая нанесла столько страданий его родным.

«Этот вопрос — не только его. Это вопрос к чиновничьей системе. Виновные должны быть наказаны!.. Потому что именно сейчас другая мать, жена или дочь ждут и не знают, где их родной», — написал Александр Качура в комментарии к опубликованному видео своего разговора.

Реклама

Напомним, 11 февраля в селе Великий Дорошев на Львовщине провели эксгумацию останков человека, которого ранее идентифицировали как Назара Далецкого. Процедуру осуществили после того, как выяснилось, что военнослужащий на самом деле жив и вернулся из плена.

С сентября 2022 года Далецкого считали погибшим. 2023-го он был похоронен после ошибочного установления личности по результатам ДНК-экспертизы.

Ранее на заседании сессии Львовского облсовета представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный сообщил, что семья Назара Далецкого должна вернуть государству деньги, которые получила в качестве компенсации за гибель военного.

Однако Министерство обороны заявило, что не намерено побуждать семью военнослужащего Назара Далецкого, которого ошибочно признали погибшим, к возврату выплаченных средств.