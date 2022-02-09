"Мать постоянно путается в показаниях": в Полтаве из больницы выписывают 4-летнего мальчика, попавшего в реанимацию с синяками на теле

"Мать постоянно путается в показаниях": в Полтаве из больницы выписывают 4-летнего мальчика, попавшего в реанимацию с синяками на теле

Волонтеры опасаются, что дома ребенка будут и дальше бить.

В Полтаве волонтеры обеспокоены тем, что из больницы с матерью выписывают 4-летнего мальчика, который попал в реанимацию медучреждения с синяками 2 февраля этого года.

Об этом ТСН.ua рассказали волонтеры, посещавшие 4-летнего Никиту в больнице.

Сам мальчик, по их словам, не говорит – ребенок напуган, боится лишних движений и в присутствии посторонних молчит.

"Ребенок в гематомах - больше нижняя часть тела, ходить не может, ему ставили катетер. В палате была мать мальчика. Он запуган, боится взрослых. Серьезный, грустный. Они пробыли в больнице несколько дней, и их уже сегодня отпускают. Не приходили ни соцслужбы, ни полиция. Мать постоянно путается в показаниях. Каждый раз рассказывает о том, что произошло с ее сыном разное. Диагноз тоже никто не говорит. Сначала говорила, что он отравился случайно крысиным ядом, а потом, что его избила старшая сестра, которой, на минуточку, 7 лет", — рассказывает ТСН.ua волонтер.

Девушка в больницу приходила каждый день и беспокоится, что мальчика отправляют домой, где, возможно, над ним совершают физическое насилие. По словам волонтера, у нее осталось впечатление, что мама мальчика любит выпить.

В полиции слова волонтеров отрицают. Говорят – маму ребенка и других родственников опросили, а по факту избиения мальчика открыли уголовное производство по ст. 125, но ждут выводы врачей, которые подтвердят или опровергнут информацию о нанесении мальчику телесных повреждений его родными.

"Ребенок сейчас находится в больнице. Подтвержденных фактов избиения сейчас пока нет. Когда получим выводы врачей, будем знать, что именно с ребенком произошло. Очень много недостоверной информации вокруг этой истории. Основанием для принятия решения из УПК являются выводы судебно-медицинской экспертизы. Судебно- медицинский эксперт может провести исследование, только имея на руках выводы врачей. Правоохранители допросили и родителей, и врачей", — рассказал пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Напомним, что в больницу Полтавы скорой доставили 4-летнего Никиту в тяжелом состоянии и с синяками на теле. Происхождение травм ребенка медики не рассказывают, ссылаясь на врачебную тайну. Известно, что мальчик проживает вместе с матерью в одном из сел Михайловской общины Полтавского района.

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