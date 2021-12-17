"Мать предпочитала отдых в пьяном угаре и потеряла дочь": подробности смерти 5-месячной девочки под Черкассами

Девочка захлебнулась рвотными массами.

В городе Каменка в Черкасской области скончалась 5-месячная девочка. По информации правоохранителей, ребенок захлебнулся рвотными массами, пока его нетрезвая мать спала у своих друзей по рюмке, куда взяла с собой своих детей. У женщины еще две дочери 3 и 6 лет, а раньше ее уже лишали родительских прав на старшего ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей и любви к алкоголю.

Об этом рассказала местная депутат Наталья Клименко.

Бабушка обращалась в соцслужбы, а там ее обращение игнорировали

Трагедия произошла 15 декабря. 31-летняя мать девочки Татьяна ушла с детьми к друзьям. Там она пьянствовала и уснула, а утром обнаружила мертвой 5-месячную дочь.

"В нашем городе Каменка произошло трагическое событие — смерть пятимесячной девочки Юленьки. Мать, которая предпочитала отдых в пьяном угаре, потеряла дочь навсегда, недосмотрела ее должным образом. Тело девочки отправили на судебно-медицинскую экспертизу, где будут определять от чего умер ребенок, или от переохлаждения, захлебнулся ли во время крика, или по другой причине", — написала депутат.

Наталья Клименко рассказала, что двое других дочерей женщины (6 и 3 лет) пока отдали бабушке, которая имеет инвалидность и едва обходит сама себя. Саму же мать умершей девочки и ее друзей допрашивали в полиции. Депутат возмущена бездействием соцслужб, что, по ее мнению, и привело к трагедии.

"Вопрос в полицию и органы службы детей нашего ОТГ: только нужно, чтобы у нас произошла какая-то трагедия, чтобы вы зашевелились и обратили внимание на действия вот таких семей? К вам же обращалась бабушка этих деток, вы же знали, что эту мать уже лишили прав на старшую дочь? Почему вашим ответом на ее мольбы о помощи было: "Ничего же не произошло, не беспокойте нас потому, что и так много работы"? Теперь дождались, случилась смерть младенца, и вы привозите к бабушке детей и опускаете глаза, не зная, что сказать этой женщине, оправдывая ваше нежелание помочь ей, когда еще можно было это сделать", — возмутилась депутат.

Из комментариев под постом народной избранницы стало известно, что старшую дочь Татьяны Машу забрали в семью. Семья, где воспитывались три девочки, была малообеспеченной, у женщины не было денег даже купить дров для отопления дома, поэтому ей помогали местные депутаты.

Плакала в коляске, а к ней никто не подходил

Как сообщает OBOZREVATEL, в службе по делам детей городского совета Каменки заявляют, что произошел несчастный случай.

"Как рассказала мама, накануне она легла спать после 22 часов, дочь уже спала. Приблизительно в 4 часа утра девочка заплакала, мама ее покормила – и маленькая уснула. Около 6 часов ребенок начал кашлять, она положила ее на бочек. Дочь засопела, потому что у нее был насморк. А минут через 20-30 она услышала, что ребенок перестал дышать. Она сразу позвонила в скорую", — рассказала начальница городской службы по делам детей Ирина Коновалова.

Депутат Наталья Клименко отрицает слова матери и чиновницы.

"Той ночью дочь не лежала с ней в постели, как она говорит. Люди, которые были там, рассказывают, что ребенок плакал в коляске, а к нему никто не подходил. И уже утром оказалось, что он умер", – рассказывает депутат.

В службе по делам детей подтверждают, что к ним обращалась бабушка детей, но отмечают, что женщина жаловалась на дочь, как только та находила себе какого-нибудь сожителя и шла к нему.

"Когда Татьяна с детьми живет в доме у матери, то все у них хорошо. Как только женщина находит себе жениха и идет к нему, бабушка начинает звонить, говорить, что дочь исчезла, найдите. Сейчас две девочки находятся у нее. Но она против того, чтобы дочь лишалась родительских прав", – говорит Коновалова.

В социальной службе уверяют, что Татьяна была в доме брата, где и произошла трагедия.

"Я ее спросила: "Ты пила?" Она сказала, что выпила бутылку пива. Внешне она не казалась пьяной. Теперь, если в полиции откроют дело о злостном невыполнении родительских обязанностей, мы решим дальнейшую судьбу детей", - говорит чиновница.

Захлебнулась рвотными массами

В полиции Черкасской области по факту смерти младенца открыли уголовное производство по ст. 115 УК с отметкой "несчастный случай".

"Оперативная группа выезжала на место. Они осмотрели ребенка, следов насильственной смерти не обнаружили. После вскрытия и судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что девочка захлебнулась рвотными массами ", — рассказала спикер полиции области Зоя Волк.

В четверг, 16 декабря, ребенка похоронили.

Напомним, что в Черкасской области умер младенец после того, как мать несколько часов выпивала с друзьями на улице.

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