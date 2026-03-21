Мать присвоила выплаты сына-военного: детали судебного заседания в Ровенской области

Суд / © unsplash.com

Реклама

В Ровенской области продолжается судебный процесс по делу бойца Дмитрия Панчука, чья мать в течение трех лет получала его денежное довольствие, пока он находился в плену. 20 марта состоялось очередное заседание, в ходе которого сторона защиты обвиняемой выразила желание урегулировать конфликт мирным путем.

Об этом пишет «24 Ровно»

Дмитрий Панчук находился в русском плену три года. За это время ему ежемесячно начисляли выплаты в размере 120 тысяч гривен. Поскольку боец был лишен свободы, средства по законной процедуре получала его мать, Людмила Панчук. После возвращения военный обнаружил, что на его счетах пусто.

Реклама

«Финчасть мне тоже сказала: „Твоя мать получала все твои средства“», — отметил Дмитрий.

По словам военного, он рассчитывал на эти сбережения для реализации собственных планов по возвращении со службы. Общая сумма присвоенных средств составляет около четырех миллионов гривен.

Аргументы стороны защиты

Людмила Панчук в письменном ответе объяснила, что получала деньги на законных основаниях с июня 2022 по январь 2025 года. Женщина подтвердила, что потратила сумму на ремонт дома. Кроме того, на фоне конфликта она сняла сына с регистрации по месту жительства. Адвокат Людмилы Панчук Алла Филатова отметила желание стороны примириться.

«Сторона готова вернуть средства, возможно, часть ссудить, и надеется на разрешение семейного конфликта», — говорится в объяснении матери.

Реклама

Однако защитник военного Василий Харчук отметил, что предложения о мировом соглашении звучат только в зале суда и могут быть инструментом для затягивания процесса. Адвокат добавил, что после заседания никаких реальных предложений по выплате долга от стороны Людмилы Панчук не поступало.

Реклама

По словам Дмитрия, попытки урегулировать ситуацию мирно не дали результата. Он также утверждает, что сначала мать сообщала о значительно меньших суммах выплат, а окончательным поводом обращения в суд стало то, что его выписали из жилья.

«Сумма, которую я сейчас сужусь с ней — это 4 миллиона 200 тысяч гривен», — отметил военный.

Мать от комментариев журналистам отказалась, сообщив лишь, что находится за границей.