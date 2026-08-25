Мать продала троих детей для попрошайничества возле Лавры и делала на них наркобизнес — шокирующие детали

Горе-мать с Ровенщины / © Офис Генерального прокурора

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В Ровенской области будут судить горе-мать, которая привлекала дочь к наркоторговле и пыталась продать троих детей для попрошайничества у стен Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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«Руководитель Ровенской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении 39-летней жительницы Ровенского района, обвиняемой в торговле людьми и незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасного психотропного вещества PVP, в том числе с привлечением малолетних детей (ч. 2, ч. 3, ч. 3, ч. 3, ч. 3, ч. 3, ч. 3, ч. 3). УК Украины)», — говорится в сообщении.

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Женщину задержали, когда она получила 30 тысяч гривен и передала своих детей постороннему мужчине.

В Ровенской области будут судить мать, которая привлекала дочь к наркоторговле и пыталась продать троих детей / © Офис Генерального прокурора

В Ровенской области будут судить мать, которая привлекала дочь к наркоторговле и пыталась продать троих детей / © Офис Генерального прокурора

В Ровенской области будут судить мать, которая привлекала дочь к наркоторговле и пыталась продать троих детей / © Офис Генерального прокурора

В Ровенской области будут судить мать, которая привлекала дочь к наркоторговле и пыталась продать троих детей / © Офис Генерального прокурора

«По договоренности, 11-летнюю девочку и двух парней — 14-ти и 9-ти лет — должны были вывезти в Киев для попрошайничества на территории Киево-Печерской лавры», — уточнили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование установило, что за передачу детей женщина согласилась получить 60 тысяч гривен: 5 тысяч гривен задатка, 30 тысяч гривен после передачи детей и еще 25 тысяч гривен после их возвращения.

Кроме того, стражами порядка задокументирован сбыт синтетического наркотика PVP. К сбыту вещества обвиняемая привлекала своих троих детей. По ее указанию дети передавали покупателям PVP и получали за это деньги.

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В отношении детей в Ровенском районном суде рассматривается иск органа опеки и попечительства Клеванского поселкового совета о лишении женщины родительских прав и взыскании алиментов.

Напомним, в Полтаве супруги в течение нескольких лет снимали порнографию с участием своей шестилетней дочери и совершали с ней развратные действия.

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