Мать пьянствовала, а соцслужбы бездействовали: в Черкасской области умерла 5-месячная девочка, которая жила в ужасных условиях

По выводам врачей, ребенок захлебнулся слюной.
В городе Каменка Черкасской области обнаружено тело 5-месячной девочки. Ребенок умер, пока его нетрезвая мать спала у друзей.
Об этом сообщает "Про Все".
В Черкасской области в постели обнаружили мертвым 5-месячного младенца. Девочка умерла, пока ее мать спала у друзей. Как сообщила бабушка ребенка Лидия Роман, девочка захлебнулся слюной.
"Моя дочь перед этим взяла детей и пошла к своим собутыльникам. Там Юленька и умерла. Захлебнулась слюной. Такой вывод дали в Смеле. Таня слышала, как ребенок плакал ночью. Утром встала к ней, а она молчит. Уже губки посинели и вся холодная. Теперь Таня ходит рыдает", — рассказала бабушка.
Ранее у 31-летней матери умершего ребенка Татьяны Роман соцслужбы забрали старшую дочь, потому что якобы женщина пыталась ее задушить. После рождения ребенка к женщине из соцслужб никто не наведывался.
"Я просила их, чтобы пришли проверить, чтобы как-то на Таню повлиять. Но никого не было. И в полицию обращалась, а они отмахивались только. Дочь часто оставляла младшую на меня, или на 6-летнюю дочь. А теперь, когда случилось горе, работницы соцслужбы приезжали и говорили, чтобы я звонила по телефону в случае чего", — рассказывает пенсионерка.
Сотрудников местной соцслужбы в бездействии также обвиняют местные депутаты.
"Я очень часто общалась с бабушкой ребенка. Она самостоятельно не может заниматься детьми, потому что ей тяжело ходить. Они живут в страшных условиях. Лидия Анатольевна кормит внуков, как может, пока дочь пропивает деньги. Отдает почти всю свою пенсию на них. Соцработники знали, что есть такая семья и обязаны были туда пойти. А они ни разу не ходили с тех пор, как родился ребенок. Зато сидят в кабинете и думают, куда Татьяна подевала 25 тысяч, которые дали после родов. Так пойдите и проверьте", – возмутилась депутат горсовета Наталья Клименко.
У Татьяны Роман осталось две дочери 6 и 3 лет.
Сейчас правоохранители ждут результатов судмедэкспертизы.
Напомним, что в Черновицкой области в результате отравления угарным газом пострадали двое маленьких детей. 10-месячный младенец погиб.
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