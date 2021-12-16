Мать пыталась найти дочь: в Лубнах во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок, который оставили дома одного

Девочку пытались реанимировать медики скорой.
В Лубнах Полтавской области в результате пожара в частном доме погибла девочка.
Об этом сообщает "Суспільне".
Событие произошло вчера, 15 декабря, поздно вечером в городе Лубны на улице Каменопотоцкой. В частном доме произошло задымление.
31-летняя мать пошла в местный магазин, оставив дома своего полуторагодовалого ребенка. Около 22 часов она вернулась к дому и увидела задымление.
"Женщина вместе с соседкой пытались найти ребенка в комнате. Затем они вызвали спасателей, которые обнаружили ребенка на полу у двери. Медики проводили реанимационные действия, но девочка умерла", – рассказала пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.
Мать девочки с диагнозом отравления продуктами горения доставили в реанимацию Лубенской больницы. Ее состояние медики оценивают как среднетяжелое.
Напомним, что во Львове в результате пожара погибли два человека в возрасте 27 и 28 лет.
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