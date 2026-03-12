- Дата публикации
"Мать пыталась открыть дверь, чтобы вытащить ребенка": из-за атаки РФ погибла 15-летняя Мария Наливайко
Враг унес жизни девушки и ранил ее родителей. Дом семьи Наливайко полностью уничтожен.
В результате ночной атаки российских беспилотников на село Синявка Минской общины на Черниговщине 12 марта погибла 15-летняя Мария Наливайко. Ее родители, работающие в местной школе, получили ранения и сейчас лечатся.
Об этом сообщает «Общественное. Чернигов».
Как сообщила директор Синявского ОВОС Елена Бондаренко, Мария была «веселой, искренней, светлой и очень активной девушкой». Она принимала участие в олимпиадах, конкурсах и школьном Евроклубе, достойно представляла школу в вокальных выступлениях и всегда готова помочь другим.
Ночь атаки на Синявку
Мария училась в Черниговском областном научном лицее. Накануне, 11 марта, девушка приехала к родителям в Синявку.
По словам старосты Синявского старостинского округа Наталии Семко, семья девушки пострадала в собственном доме.
«Мать пыталась открыть дверь, чтобы вытащить ребенка. Она кричала таким криком. Это просто жесть и все. Здесь нечего сказать, потому что это единственный ребенок, ради которого они жили. Папа… он уже не хочет жить. Он сказал мне: „Я не хочу уже жить“, — рассказала жительница Синявки Татьяна.
Соседи сказали, что один из дронов РФ попал непосредственно в комнату, где спала девушка, а другой упал во двор местной жительницы, однако не взорвался. В результате атаки также повреждены два жилых дома.
День траура по Марии
Громада организовала толоку для разбора завалов и помощи пострадавшим. Минский горсовет объявил 12 марта Днем траура по Марии Наливайко.
Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что дом семьи Наливайко уничтожен полностью. Полиция внесла сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 УК Украины (военные преступления).
Напомним, армия РФ атаковала Запорожскую, Николаевскую и Днепропетровскую области с помощью авиации, артиллерии и десятков дронов. В результате погибли мирные жители, а под завалами разрушенных домов до сих пор могут находиться люди.
Силы ПВО отразили вражеские атаки, однако зафиксированы попадания в критическую инфраструктуру.