"Мать пыталась открыть дверь, чтобы вытащить ребенка": из-за атаки РФ погибла 15-летняя Мария Наливайко

Мария Наливайко погибла в Синявке / © Суспільне

Реклама

В результате ночной атаки российских беспилотников на село Синявка Минской общины на Черниговщине 12 марта погибла 15-летняя Мария Наливайко. Ее родители, работающие в местной школе, получили ранения и сейчас лечатся.

Об этом сообщает «Общественное. Чернигов».

Как сообщила директор Синявского ОВОС Елена Бондаренко, Мария была «веселой, искренней, светлой и очень активной девушкой». Она принимала участие в олимпиадах, конкурсах и школьном Евроклубе, достойно представляла школу в вокальных выступлениях и всегда готова помочь другим.

Реклама

Соседи рассказали, что один из дронов РФ попал прямо в комнату, где спала девушка. / © Суспільне

Ночь атаки на Синявку

Мария училась в Черниговском областном научном лицее. Накануне, 11 марта, девушка приехала к родителям в Синявку.

По словам старосты Синявского старостинского округа Наталии Семко, семья девушки пострадала в собственном доме.

«Мать пыталась открыть дверь, чтобы вытащить ребенка. Она кричала таким криком. Это просто жесть и все. Здесь нечего сказать, потому что это единственный ребенок, ради которого они жили. Папа… он уже не хочет жить. Он сказал мне: „Я не хочу уже жить“, — рассказала жительница Синявки Татьяна.

Соседи сказали, что один из дронов РФ попал непосредственно в комнату, где спала девушка, а другой упал во двор местной жительницы, однако не взорвался. В результате атаки также повреждены два жилых дома.

Реклама

Громада организовала толоку для разбора завалов и помощи пострадавшим / © Суспільне

День траура по Марии

Громада организовала толоку для разбора завалов и помощи пострадавшим. Минский горсовет объявил 12 марта Днем траура по Марии Наливайко.

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что дом семьи Наливайко уничтожен полностью. Полиция внесла сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 УК Украины (военные преступления).

Напомним, армия РФ атаковала Запорожскую, Николаевскую и Днепропетровскую области с помощью авиации, артиллерии и десятков дронов. В результате погибли мирные жители, а под завалами разрушенных домов до сих пор могут находиться люди.

Силы ПВО отразили вражеские атаки, однако зафиксированы попадания в критическую инфраструктуру.