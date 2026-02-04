ТСН в социальных сетях

Украина
390
2 мин

Мать с любовником до смерти замучили 4-летнего мальчика: что ждет пару

Ребенка били даже за то, что взял хлеб и печенье без разрешения. Вместе с парой на скамье подсудимых окажется чиновница, чья халатность стоила мальчику жизни.

Ирина Лабьяк
Насилие над ребенком

Насилие над ребенком / © pixabay.com

В Кривом Роге будут судить мать и ее сожителя за зверское убийство 4-летнего сына. Ребенка несколько суток истязали, пока малыш не умер от травматического шока.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В Кривом Роге трагически погиб четырехлетний мальчик, который в течение нескольких дней подвергался жестоким истязаниям со стороны родной матери и ее сожителя. Ребенка систематически били руками, ногами и металлической трубой — якобы за «непослушание» и даже за то, что он взял хлеб и печенье без разрешения.

Судебно-медицинская экспертиза установила десятки телесных повреждений: тяжелую черепно-мозговую травму, перелом запястья, вывих плеча и многочисленные ушибы. Причиной смерти стал травматический шок — боль, которую не выдержал бы даже взрослый человек, не говоря уже о маленьком ребенке.

Прокуроры уже передали в суд обвинительный акт в отношении матери и ее сожителя. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Впрочем, эта трагедия имеет и другое, не менее болезненное измерение. Служба по делам детей была осведомлена о критической ситуации в семье, однако не приняла необходимых мер для защиты мальчика. Чиновницу, ответственную за контроль условий проживания ребенка, подозревают в служебной халатности и уже отстранили от исполнения обязанностей.

Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Валерий Прихожанов подчеркнул, что смерть ребенка стала следствием не только домашнего насилия, но и системного равнодушия. Прокуратура будет настаивать на самом строгом наказании для всех, кто причастен к этой страшной трагедии.

Напомним, в октябре 2025 года сообщалось, что на Днепропетровщине супруги более четырех суток жестоко истязали 4-летнего сына руками, ногами и металлической трубой из-за того, что ребенок без разрешения взял хлеб и печенье. На теле малыша обнаружили более 20 травм, в том числе многочисленные удары по голове, переломы и вывихи, а свидетелями издевательств стали двое других детей семьи. Мальчик умер от травматического шока, не выдержав мучений. Подозреваемых взяли тогда под стражу. Им грозит пожизненное заключение.

