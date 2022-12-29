Мать с ребенком были в другой комнате: детали попадания ракеты в дом на Прикарпатье (фото)

В четверг, 29 декабря, российская ракета влетела в дома в селе Тлумацкой громады Ивано-Франковской области, где проживают женщина с ребенком.

Детали ракетного удара сообщила руководительница Прикарпатья Светлана Онищук.

По ее словам, на момент попадания мать и ребенок находились в соседней комнате.

"К счастью, ракета не взорвалась. Они остались живы. Цинизму врага нет предела. Это зло должно быть наказано", — подчеркнула председатель ОВА.

Сейчас на месте прилета работают соответствующие службы. Из 15 дворов, которые расположены в радиусе 150 метров от дома, из эвакуировали местных жителей.

Фото: Светлана Онищук.

Напомним, утром 29 декабря в Украине была воздушная тревога . Сначала, 05:31 она охватила часть областей на юге и востоке, частично на севере и центре. После 8 часов она распространилась на западные регионы.

Ракета также попала в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. В результате атаки возник пожар. Обошлось без пострадавших и жертв.

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