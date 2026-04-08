Мать сдала своих детей "в аренду" за тысячу долларов: младшей дочери всего 5 лет

Судебное заседание

На Закарпатье задержали 32-летнюю жительницу села Ильница «сдала в аренду» двоих своих детей для попрошайничества в другом регионе. "Услугу" женщина оценила в 1000 долларов.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Жінка здала дітей “в оренду” для жебракування

Детали жуткого преступления

По материалам дела женщина передала на две недели своих детей — 11-летнего парня и 5-летнюю девочку — за 1000 долларов. Детей должны были использовать для попрошайничества. Подозреваемая искала "покупателей" через знакомых и мессенджеры, предлагая детей для такой "работы". Ее задержали неподалеку от Иршавы сразу после получения денег.

При процессуальном руководстве Хустской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по статье торговли людьми в отношении малолетних с использованием их уязвимого состояния. Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залогу почти 1 млн грн.

У семьи есть еще одна 8-летняя дочь, вопрос о лишении женщины родительских прав уже инициирован. Изъятые дети находятся в больнице под наблюдением медиков.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая незаконно вывезла младенца за границу, выдав себя за его биологическую мать. Она раньше участвовала в программе суррогатного материнства, хотя не имела никакой генетической связи с ребенком. За участие в схеме женщина должна была получить 14 000 евро. Чтобы переправить младенца, фигурантка внесла недостоверные данные в свидетельство о рождении и прошла через пограничный контроль. Полиция устанавливает местонахождение ребенка. Если вину докажут, злоумышленнице грозит до 7 лет лишения свободы.