Мать скандального судьи Вовка строит гостиницу на пляже в Одессе — расследование

В Одессе фирма, якобы записанная на мать скандально известного судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, строит четырехэтажный отель прямо на пляже.

Такая информация обнародована в расследовании Bihus.Info.

Раньше на месте строительства (район Черноморка) было кафе. По документам – это не новое строительство, а реконструкция, пишут журналисты. Работы, по их данным, должны были быть завершены еще в 2021 году.

Отель строят прямо на пляже. Фото — bihus.info

Расследователи выяснили, что строит гостиницу компания "Прим-отель", владелицей которой якобы является Наталья Гладкая — мать Сергея Вовка.

"По крайней мере, ее фамилию как матери он отмечал в официальном судейском досье. И ей же дарил в 2014-м году имущество в Одессе", — говорится в расследовании.

Фото — bihus.info

В комментарии журналистам Bihus.Info Вовк отметил: "Я никакой хозяйственной деятельности не веду, какой-либо противоправной деятельности я не веду. И если есть вопросы по поводу моей деятельности, обращайтесь, пожалуйста, к спикеру суда". А по поводу строительства в Одессе "советовал обращаться к матери", пишут расследователи.

Наталья Гладкая в комментарии Bihus.Info заявила, что Сергей Вовк не ее сын. А также дала понять, что строительные работы на пляже будут продолжаться, говорится в расследовании.

Как напоминают авторы расследования, судья Сергей Вовк известен скандальными делами. В Печерский районный суд он попал в 2006 году, и уже в следующем году принял решение о передаче земли в центральной части Одессы физическим лицам, из-за незаконности чего возбуждено уголовное производство.

Также Вовк разблокировал счета бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, подозреваемого в завладении 540 млн грн Аграрного фонда.

Именно Вовк председательствовал в коллегии судей, приговоривших экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы, в частности, за празднование Дня милиции. Впоследствии Европейский суд по правам человека признал это дело политически мотивированным и обязал Украину выплачивать Луценко компенсацию.

В 2020 году именно Вовк своим решением обязал Офис генпрокурора забрать дело заместителя главы Офиса президента в НАБУ. Олег Татаров подозревался в причастности к даче взятки за фальсификацию экспертизы в эпизоде о завладении средствами Национальной гвардии. Само дело касалось экс-нардепа Максима Никитася, поэтому соответственно оно было подследственно именно НАБУ.

Читайте также: