Мать скрыла правду о смерти 5-летнего сына в Одесской области: после вскрытия в его голове нашли пулю

Пистолет (иллюстративное фото) / © Freepik

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В Белгород-Днестровском районе Одесской области скончался 5-летний мальчик. Во время разреза в его голове обнаружили пулю для пневматического оружия.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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31 августа ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По словам матери, мальчик якобы травмировался во дворе во время игры с младшей сестрой. Впоследствии он скончался.

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После смерти ребенка при вскрытии в его голове обнаружили пулю. Предварительно именно это ранение стало причиной смерти.

По данным следствия, к гибели мальчика может быть причастен 30-летний сожитель его матери. Полиция также считает, что 28-летняя женщина знала об обстоятельствах ранения сына, но скрыла их.

Мужчину и женщину задержали.

Следователи открыли два уголовных производства по факту умышленного убийства малолетнего ребенка и заранее необещанного сокрытия особо тяжкого преступления.

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За умышленное убийство малолетнего ребенка предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. При сокрытии особо тяжкого преступления может грозить до трех лет ограничений или лишение свободы.

Следствие продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, правоохранители разоблачили незаконное суррогатное материнство в Киеве, организаторы которого привлекли женщину к участию в условиях финансовых затруднений. Из-за медицинских нарушений рожденная преждевременно двойня скончалась в больнице.

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