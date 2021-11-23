Мать снимала видео, как "нюхает наркотики" с младенцем на руках: в полиции Харьковской области отреагировали на скандал

Мать с ребенком находятся в COVID-отделении больницы.
В г. Люботин Харьковской области мать якобы употребляла наркотики с ребенком на руках. В полиции уже прокомментировали скандальное видео.
Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале "Труха Харьков".
На видео женщина с ребенком на руках якобы употребляет наркотические вещества. Это все на камеру снимает ее подруга. Пользователей телеграм-каналов возмутило поведение женщины.
В полиции Харьковской области уже отреагировали на скандал. Там пообещали допросить женщину, однако пока это невозможно, поскольку она находится в COVID-отделении больницы. Сотрудник Нацполиции Харьковщины Вячеслав Марков на своей странице в Facebook сообщил, что видео было снято раньше, однако именно сейчас попало в соцсети.
"Полиция оперативно установила лиц, а также место нахождения "героинь" фильма. Сегодня полицейские не смогли опросить женщину, потому что она с ребенком находится в больнице в "ковидном" отделении. После выздоровления ей обязательно придется ответить копам на вопросы", который взбудоражили харьковчан", — сообщили в полиции Харьковщины.
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