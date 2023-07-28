Мать истекла кровью, а отец умер в больнице: в Харькове мужчина убил своих родителей

В Харькове мужчина во время очередной семейной ссоры убил своих родителей. Мать истекла кровью от ножевых ранений в квартире, отец скончался уже в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

"Мужчина находился в квартире в Основянском районе г. Харькова вместе со своими родителями. Длительные ссоры в семье на почве бытовых проблем в тот день закончились трагедией. Во время очередного спора сын убил отца и мать. Харьковчанин нанес родителям многочисленные ранения кухонным ножом. Мать скончалась на месте. За жизнь отца боролись медики, но в больнице он умер", - говорится в сообщении.

Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины по факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По ходатайству прокуроров мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Житомире 41-летний местный житель зарезал 23-летнего военнослужащего. Трагедия произошла из-за замечаний мужчине.

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