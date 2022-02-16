Мать стояла на "шухере", а сын воровал: на Закарпатье женщина убедила ребенка ограбить знакомого

Мать стояла на "шухере", а сын воровал: на Закарпатье женщина убедила ребенка ограбить знакомого

Мать и сын вину признали.

В г. Свалява Закарпатской области судили мать и сына, обокравших знакомого в его доме.

Об этом идет речь в приговоре Свалявского районного суда Закарпатской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мать и ее несовершеннолетний сын 7 декабря 2019 обворовали своего знакомого, у которого тогда гостили. Женщина убедила ребенка зайти в гостиную и из кармана потерпевшего украсть 5500 грн. Мать же следила, чтобы этого не заметил мужчина.

В июне 2020 года мать и сын еще раз ограбили потерпевшего, утащив у него 1500 грн.

На суде подозреваемые вину признали и раскаялись. Потерпевший добавил, что у него нет претензий к обвиняемым.

Суд признал мать и сына виновными и приговорил их к испытательному сроку. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в с. Загвозди Ивано-Франковской области отец привлек к воровству свою малолетнюю дочь. Мужчина попросил, чтобы ребенок украл деньги из-под подушки кровати, где спала бабушка.