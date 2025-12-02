Мать ударила работника ТЦК ножом, чтобы спасти сына от мобилизации: подробности

ТЦК / © Цензор.нет

В Черкасской области правоохранители задержали двух жителей по подозрению в нападении на военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инцидент произошел при проверке документов. Его квалифицируют как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Двоим уроженцам Черкасс объявили подозрение: их обвиняют в умышленном нанесении легких телесных повреждений должностному лицу и совместной попытке воспрепятствовать деятельности Вооруженных Сил Украины. Следствие установило, что в ноябре 2025 года военнослужащие ТЦК и СП вместе с полицейским подошли к 40-летнему мужчине для проверки военно-учетных документов.

По данным следствия, мужчина начал агрессивно сопротивляться представителям ТЦК и СП и пытался избежать призыва на военную службу.

«После этого к месту происшествия подбежала мать фигуранта и нанесла ножом два удара военнослужащему в участок спины и кисти руки. Воспользовавшись ситуацией, оба нарушителя скрылись с места преступления на автомобиле. Правоохранители оперативно установили их местонахождение и задержали. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в прокуратуре.

Задержание и мера пресечения

Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве, которое продолжается под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры, осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области. Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 350 УК Украины. Санкция статьи о препятствовании деятельности ВСУ в особый период предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, Сиховский районный суд города Львова 27 ноября 2025 года вынес приговор по делу о нападении на правоохранителя и военнослужащего. Обвиняемый, применив слезоточивый газ, скрылся от военного ТЦК и правоохранителя. За это его приговорили к испытательному сроку.

Холодногорский районный суд города Харькова 28 ноября 2025 вынес приговор в отношении военнообязанного, признав его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.