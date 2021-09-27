Мать умерла, отец был в больнице: в Одесской области дети ради развлечения подожгли дом многодетной семьи

Мать умерла, отец был в больнице: в Одесской области дети ради развлечения подожгли дом многодетной семьи

За поступок несовершеннолетних будут отвечать их родители.

В селе Куяльницкой ТГ Одесской области двое парней в возрасте 9 и 13 лет, разбили окно и подожгли дом многодетного отца-одиночки.

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Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Известно, что несовершеннолетние разбили окно и подожгли диван и занавески в закрытом доме. Это заметила соседка семьи и вызвала спасателей. Дети рассказали правоохранителям, что сделали это ради развлечения.

По данным следствия, в доме никого не было, поскольку 36-летний мужчина находился в больнице вместе со своим трехмесячным младенцем. А 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от двух до восьми лет были у родственников. Мать детей недавно умерла.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

В полиции открыли производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Поскольку к совершению преступления причастны несовершеннолетние, то за это будут отвечать их родители.

Напомним, в Винницкой области 25-летний рецидивист сжег живьем родственника, который передвигался на костылях.

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