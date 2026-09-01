Мать умерла, пока сын был в плену: россияне 36 суток держали мужчину в погребе

Российские военные 36 суток держали гражданского в погребе на Харьковщине / © Офис Генерального прокурора

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В Харьковской области будут судить двух российских военных, которые более месяца держали в погребе 60-летнего мирного жителя. Мужчина просто искал пищу для своей больной матери, которая из-за этого умерла в одиночестве, пока сын был в плену у оккупантов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Согласно материалам следствия, в конце марта 2026 российские военные пересекли границу и захватили одно из частных домовладений в селе Волчанские Хутора на Чугуевщине. В начале апреля во двор пришел местный житель, разыскивавший продукты для своей тяжелобольной пожилой матери.

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«Оккупанты задержали гражданского и пригрозили расстрелом в случае попытки побега. После этого его насильно поместили в погреб. В помещении не было света, отопления и элементарных санитарных условий. Мужчине давали пищу не чаще одного раза в день, а иногда вообще не кормили. В таких условиях он провел 36 суток», — отметили в прокуратуре.

Оставшаяся без присмотра его больная мать умерла, так и не дождавшись сына. Уже 11 мая 2026 года Вооруженные Силы Украины во время выполнения боевого задания взяли этих российских военнослужащих в плен, после чего им сообщили о подозрении.

Российские военные 36 суток держали гражданского в погребе на Харьковщине / © Офис Генерального прокурора

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвиняемые находятся под стражей в учреждении предварительного заключения в качестве военнопленных. Харьковская прокуратура передала в суд дело двух рядовых 128-й мотострелковой бригады армии РФ. Россиян обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

Российские военные 36 суток держали гражданского в погребе на Харьковщине / © Офис Генерального прокурора

Напомним, в течение 1 сентября россияне обстреляли пять районов Днепропетровщины более 50 раз, применяя дроны, артиллерию и авиабомбы. Поэтому ранены и повреждены.

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