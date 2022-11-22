Мать умоляла на коленях: на Хмельнитчине священник УПЦ МП не давал отпеть погибшего бойца ЗСУ (видео)

На Хмельнитчине священник УПЦ (МП) не разрешил священнику Православной церкви Украины соответствовать погибшему воину Сергею Цимбалюку в единственной в селе церкви. Во время конфликта матери погибшего даже пришлось стать на колени перед священником МП.

Об этом сообщает vsim.ua.

Инцидент произошел в селе Большая Березня Полонской громады в Хмельницкой области. В село через 190 дней после гибели привезли тело украинского защитника Сергея Цымбалюка. Он погиб во время выполнения боевого задания в Изюмском районе Харьковской области. Тело бойца удалось забрать и доставить домой только после деоккупации Харьковщины. Его провели в последний путь 10 ноября.

190 дней ждали тело погибшего

Как рассказала сестра погибшего Виктория Цымбалюк, ее брат отправился на войну добровольцем в первые дни российского полномасштабного вторжения. Он сначала воевал на Киевщине, а дальше его подразделение перебросили на восток в район села Довгенькое Изюмского района Харьковской области. Там жизнь 32-летнего бойца оборвалась.

Сергей Цымбалюк погиб 23 апреля во время выполнения боевого задания в составе спецгруппы. Мужчина и отец не дождались жена и две дочери. Территория, где осталось тело Сергея, была оккупирована, так что забрать его смогли только после деоккупации Харьковщины. 10 ноября Сергея Цымбалюка всем селом проводили в последний путь.

"Мы не могли забрать тело в течение 190 дней. Я сама считала. Брат проживал в селе Большая Березна. Так что там, 10 ноября, произошло прощание. Конечно, наша семья отказалась от московского патриархата. Но мы хотели, чтобы прощальная церемония с братом прошла в его родном селе. Почему Героя должны везти куда-то за пределы села, чтобы провести ритуальные обряды?", — рассказывает сестра Сергея Цымбалюка Виктория.

Думали, что более черного дня уже не может быть

Чтобы провести Сергея в последний путь, его семья договорилась со священнослужителем Украинской православной церкви, который приехал на похороны из другого населенного пункта. В местной церкви, принадлежащей МП, представители власти и общественности уговорили настоятеля храма Игоря Бондарука предоставить помещение для отпевания погибшего. Настоятель едва согласился, но запретил своему коллеге из УПЦ КП заходить в престол в церкви.

В день прощания с Сергеем Цымбалюком в храме собралось немало людей. Обряд проводил отец ПЦУ Андрей Моравский. Он не мог начать церемонию, потому что в храме были закрыты Царские врата. Когда священника МП попросили их открыть – тот отказал. Из-за этого произошел конфликт. Все собравшиеся стали просить Игоря Бондарука дать возможность провести воина в последний путь. А мать погибшего встала на колени и сказала: "Я вас прошу, встаю на колени, отпейте моего ребенка!"

"Моя мама упала просто в бессилие. Мы думали, что более черного дня уже не может быть. И хуже не может ничего произойти. Нам хотелось попрощаться и провести последние минуты, будучи с братом. И когда началось решение вопросов с московским патриархатом, мама просто упала" на колени в бессилии от всего... Священнику мп все просили дать возможность провести прощальную церемонию.В результате, он открыл царские ворота, но сказал отцу ВТО: "Пообещайте, что вы туда не зайдете". в храме, даже свечей в руки не взяли, когда мы покинули церковь, произошла тщательная уборка, они начали перила даже вычищать, будто туда заходило что-то нечистое", — говорит Виктория Цымбалюк.

Что говорит священник ВТО, который проводил обряд

Настоятель Свято-Троицкой церкви, благотворительного Полонского округа ПЦУ Андрей Моравский, проводивший отпевание воина, сказал, что не мог начать прощальную церемонию с закрытыми воротами в храме.

"Священник не хотел пускать украинскую церковь, чтобы мы отпели Героя. Под давлением и слезами односельчан, он дал согласие. Когда мы вошли в церковь, перед царскими воротами были выстроены женщины — поклонницы мп. Сначала я просил, чтобы открыли Царские ворота. Я говорил, что надо открыть их, потому что по канону и литургии это будет означать, что воину позволили войти в рай, на что священник сначала сказал, что он не будет открывать их, но потом увидел, что все не в его пользу, и согласился. Но при условии, чтобы украинский священник не входил в престол. Я согласился, потому что не хотел никаких конфликтов", — объясняет Андрей Моравский.

Что говорят в церкви УПЦ МП

Настоятель храма в Большой Березной, фигурирующий в конфликте, не отвечает на звонки журналистов.

Наличие московского патриархата в Украине – это просто немыслимо

Несмотря на трудную прощальную церемонию, родные и близкие простились с воином. Сергея Цымбалюка похоронили в его родном селе Большая Березна.

Тем временем близкие погибшего надеются на то, что вскоре церковь в их селе перейдет в УПЦ. По этому поводу они уже обращались к местным властям.

"Наличие московского патриархата в Украине — это просто немыслимо", – говорит сестра погибшего Сергея Цымбалюка.

Напомним, что в Сети разлетелось видео, на котором в храме Всех святых печерских на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры женщины исполняли прославлявшую Россию песню.

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