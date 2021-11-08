Мать уронила, когда избивал сожитель: в Днепре в больницу доставили 2-месячного младенца с переломом черепа

Мать уронила, когда избивал сожитель: в Днепре в больницу доставили 2-месячного младенца с переломом черепа

Ребенок пострадал в результате конфликта матери и ее сожителя.

В Днепре в детскую областную клиническую больницу доставили 2-месячного младенца с тяжелыми травмами. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму с переломом левой теменной кости.

Об этом сообщает "Днепр Час".

В Днепре медики областной детской больницы спасают жизнь младенца, поступившего с тяжелыми травмами головы. Оказалось, ребенок пострадал в результате конфликта между матерью и его сожителем.

Между ранее судимым 49-летним мужчиной и 28-летней женщиной, державшей ребенка на руках, возникла ссора. Когда сожитель начал избивать женщину, она уронила младенца. Ребенок получил тяжелые травмы в результате падения.

Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга 1-й степени, перелом левой теменной кости и ушибы мягких тканей головы.

"Мать ребенка от каких-либо показаний отказалась. Будем подключать социальные службы, чтобы изымать детей", — сообщили ТСН. ua в полиции.

Напомним, что в Днепре в Центре матери и ребенка имени Руднева новорожденному совершили сложную операцию на сердце. Для этого его сердце остановили на 5 часов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку