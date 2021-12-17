Мать увидела шокирующее видео в Сети: в Харькове отец развращал 10-летнюю дочь

В полицию обратилась мать девочки и заявила о том, что ее бывший развращает их общую дочь.
В Харькове будут судить мужчину, который развращал свою 10-летнюю дочь и создавал детскую порнографию.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершал развратные действия в отношении своей дочери. Отца 10-летней девочки обвиняют в растлении малолетнего лица, совершенных членом семьи, а также изготовлении и хранении детской порнографии без цели сбыта или распространения (ч. 2 ст. 156, ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины).
К правоохранителям в августе этого года обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж развращает их дочь.
"Установлено, что через соцсеть неизвестная женщина прислала ей видеозапись, на которой ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия, чем поставил под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка", — сообщили в прокуратуре.
Также у мужчины были обнаружены материалы с детской порнографией на его мобильном телефоне.
16 декабря 2021 окружной прокуратурой направлен обвинительный акт в отношении мужчины в суд.
Напомним, что в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру, а мать умалчивала.
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