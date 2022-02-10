Мать увидела видео: в Ровенской области мужчина насиловал 10-летнюю дочь сожительницы и снимал на телефон

Мать увидела видео: в Ровенской области мужчина насиловал 10-летнюю дочь сожительницы и снимал на телефон

Женщина заявила в полицию, а суд отправил мужчину до конца своих дней за решетку.

Верховный Суд Украины приговорил к пожизненному заключению жителя Ровенской области, который систематически насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Мужчину обвиняли в неоднократном совершении преступлений против половой свободы в отношении своей 10-летней падчерицы (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 УК Украины).

В суде прокурор доказал, что с января по май 2020 года мужчина насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это. Видеозаписи случайно увидела в телефоне мужчины мать ребенка, о чем сразу сообщила полиции.

На суде мужчина признал свою вину частично. Приговором коллегии Здолбуновского районного суда в июне 2021 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном и кассационном судах.

Верховный Суд жалобу не удовлетворил и оставил осужденному наказание, установленное судом первой инстанции.

Напомним, что в Кропивницком инспектор исправительной колонии может сам оказаться за решеткой. Его обвиняют в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек.

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