Мать в реанимации, а сын начал заикаться: что известно о состоянии пострадавших в ДТП в Луцке, где подросток сбил пешеходов

Знакомый семьи рассказал, что есть шансы, что 39-летняя женщина будет жить.
В Луцке 16-летний подросток влетел в людей на переходе. 39-летняя женщина и ее 5-летний сын получили серьезные травмы. Их сейчас спасают медики.
Об этом в Facebook сообщил знакомый потерпевших Виктор Смолярчук.
По его данным, 39-летняя женщина в реанимации, у нее тяжелые травмы, однако есть надежда, что потерпевшая будет жить. Ее 5-летнему сыну медики наложили швы. Однако из-за пережитого у ребенка сильный стресс и он начал заикаться.
Мужчина потерпевшей на момент ДТП находился за границей, поскольку он работает дальнобойщиком. Ему удалось приехать в Луцк только утром, 14 декабря.
Сейчас небезразличные собирают средства для спасения пострадавших в жутком ДТП.
Напомним:
- В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.
- Больше всего в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Теперь женщина в областной больнице в критическом состоянии. Она до сих пор находится в коме в реанимации. Его жизни, по словам медиков, нет угрозы.
- Суд отправил 16-летнего водителя под круглосуточный домашний арест.
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