Мать в реанимации, а сын начал заикаться: что известно о состоянии пострадавших в ДТП в Луцке, где подросток сбил пешеходов

Мать в реанимации, а сын начал заикаться: что известно о состоянии пострадавших в ДТП в Луцке, где подросток сбил пешеходов

Знакомый семьи рассказал, что есть шансы, что 39-летняя женщина будет жить.

В Луцке 16-летний подросток влетел в людей на переходе. 39-летняя женщина и ее 5-летний сын получили серьезные травмы. Их сейчас спасают медики.

Об этом в Facebook сообщил знакомый потерпевших Виктор Смолярчук.

По его данным, 39-летняя женщина в реанимации, у нее тяжелые травмы, однако есть надежда, что потерпевшая будет жить. Ее 5-летнему сыну медики наложили швы. Однако из-за пережитого у ребенка сильный стресс и он начал заикаться.

Мужчина потерпевшей на момент ДТП находился за границей, поскольку он работает дальнобойщиком. Ему удалось приехать в Луцк только утром, 14 декабря.

Сейчас небезразличные собирают средства для спасения пострадавших в жутком ДТП.

Напомним:

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