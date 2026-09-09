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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мать выпустила из рук: в Борисполе произошла жуткая трагедия с пятидневным младенцем

В полиции в Киевской области устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Младенец

Младенец / © unsplash.com

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В Киевской области произошла страшная трагедия. В Борисполе пятидневный ребенок умер в результате падения с шестого этажа. По словам очевидцев, мать выпустила младенца из рук, находясь на балконе.

В полиции Киевской области ТСН.ua подтвердили факт гибели младенца.

Трагедия произошла во вторник, 8 сентября, около 15.00. От полученных при падении травм новорожденный ребенок погиб.

«В настоящее время открыто уголовное производство, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили правоохранители.

Известно, что ребенку было всего пять дней от рождения. Все детали и причины трагедии выясняются следователями.

В полиции Киевской области добавили, что девочка была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, ребенка не удалось спасти.

По данному факту следователи Бориспольского районного управления полиции приступили к досудебному расследованию. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Трагедии в Украине — последние новости

Напомним, под Белой Церковью в Киевской области в колодце нашли мертвыми двух братьев. Их мать на время исчезала. По данным источников ТСН.ua во властных структурах, братьям Николаю и Михаилу было 35 и 20 лет. По состоянию на данный момент по делу нет подозреваемых или задержанных.

Также ужасная трагедия произошла на Закарпатье. 18-летний парень снял на телефон расправу над собственной матерью. По данным следствия, сначала сын нанес спавшей матери несколько ножевых ранений, однако во время сопротивления в орудие преступления сломалась рукоятка — и он пошел в кухню и взял другой нож.

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