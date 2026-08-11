Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации, в частности, расширить перечень категорий граждан, которые могут получить отсрочку. Временное освобождение от военной службы рекомендуют предоставить отцу, самостоятельно воспитывающему ребенка в Украине из-за длительного пребывания матери за границей.

Об этом говорится в законопроекте №15494 от 10 августа 2026 года.

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Инициатор проекта — нардеп Георгий Мазурашу. Он предлагает предоставить одному из родителей право на отсрочку, если второй родитель постоянно живет за пределами Украины или находится за границей не менее 90 дней в течение года.

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«В таком случае ребенок, который остается в Украине и растет только с одним из родителей, и так уже фактически пострадал. Поэтому рассматривать вариант мобилизовать единственного ближайшего для ребенка родного человека, который находится рядом в Украине, — не гуманно, как минимум», — считает нардеп.

Какие еще категории граждан могут получить отсрочку

Он также предлагает предоставить право на отсрочку для граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время волонтерской деятельности в районах боевых действий или в результате ракетных ударов, бомбардировок или непосредственных боевых действий.

В настоящее время эта норма распространяется на военнообязанных, чьи близкие родственники — муж или жена, сын, дочь, отец, мать, родной или неполнородный брат или сестра — погибли или пропали без вести на фронте.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. В соответствии с принятым решением, военное положение и мобилизация будут действовать с 2 августа по 31 октября 2026 года.

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Большинство отсрочок от мобилизации продолжается автоматически. Не нужно повторно писать заявления и обращаться в ЦНАП.

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